DFL-Präsidium erklärt: Kein finaler Termin für Bundesliga-Neustart bei Meeting am Donnerstag

Die Deutsche Fußball Liga wird sich während ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstag nicht auf einen konkreten Termin für den Bundesliga-Neustart festlegen. Die Entscheidung darüber liege „selbstverständlich bei den zuständigen politischen Gremien“ , teilte die DFL am Dienstag mit. „Die Äußerungen einiger Ministerpräsidenten , aber auch der Sportminister-Konferenz mit Blick auf einen Wiederbeginn ohne Stadion-Zuschauer im Mai“ seien allerdings „gute Nachrichten für den Profifußball“.

Am Montagabend hatten die Spitzenpolitiker Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) den 9. Mai als Termin ins Spiel gebracht, sie wurden am Dienstag vom Bundesinnenministerium aber wieder gebremst. Kritiker werfen dem Profifußball vor, in der Coronavirus-Pandemie eine Sonderrolle für sich zu beanspruchen.

Bezogen auf die Forderungen aus der Fan-Szene nach einer Neuorientierung des Profifußballs teilte die DFL mit, es stehe „außer Frage, dass künftig Nachhaltigkeit, Stabilität und Bodenständigkeit zu den entscheidenden Werten gehören müssen. Diese Werte gilt es nach Überwindung der akuten Krise in konkrete Maßnahmen umzusetzen.“