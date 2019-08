Wahl zum DFL-Präsidium: Kleinere Profi-Klubs setzen sich durch

Bei der Wahl zum Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) haben sich überwiegend Kandidaten der kleineren Profi-Klubs durchgesetzt. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke trat, wie schon am Dienstag publik geworden war , nicht zur Wahl an. Der Vizemeister aus Dortmund ist somit nach dem Rückzug von Ligapräsident Reinhard Rauball nicht mehr im DFL-Präsidium vertreten.

Hinter Christian Seifert als "Sprecher des Präsidiums" und dem 1. Stellvertreter Peter Peters von Schalke 04 gehört Oliver Leki vom SC Freiburg als 2. Stellvertreter für die kommenden drei Jahre dem DFL-Führungsgremium neu an. Klaus Filbry von Werder Bremen zog seine Kandidatur kurzfristig vor der DFL-Generalversammlung am Mittwoch in Berlin zurück.