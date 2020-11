DFL fordert Bundesliga-Klubs in Schreiben zur Disziplin auf: "Bei jeder Infektion drohen Spielausfälle"

Angesichts der sich zuspitzenden der Corona-Lage hat die Deutsche Fußball Liga die 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Liga noch einmal zur konsequenten Einhaltung des Hygienekonzepts aufgefordert. "Das Einhalten von Abstand, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die konsequente Einhaltung aller Hygienemaßnahmen dürfen keinesfalls zu lästigen Nebensächlichkeiten verkommen - denn dies sind die vorrangigsten und wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen das Virus", heißt es in dem Schreiben an die Vereine, aus dem der Kicker am Freitag zitierte. In den vergangenen Tagen war besonders die TSG Hoffenheim von mehreren Infektionen betroffen. Die Mannschaft begab sich daraufhin in Quarantäne.

Anzeige