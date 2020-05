Liveticker zur DFL-Pressekonferenz: Bundesliga-Spielplan & Co. - So läuft die Saison-Fortsetzung ab

Am Mittwoch gab es grünes Licht aus der Politik: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten einigten sich darauf, dass die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Noch am Abend gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) daraufhin bekannt, dass der Ball ab Mitte Mai wieder rollen wird. Am Donnerstagvormittag tagten Ligaverband und Klubs, um die Rahmenbedingungen für den Re-Start zu klären. Nach der Videokonferenz klärt DFL-Boss Christian Seifert in einer Pressekonferenz über die Beschlüsse auf. Alle Entwicklungen im SPORT BUZZER-Liveticker!

Schon am Mittwochabend hatte die DFL in einem Rundschreiben an die 36 Profiklubs bestätigt, dass es am 15. Mai weitergeht. "Nach Abwägung aller Argumente hat das DFL-Präsidium am heutigen Tage im Umlaufverfahren beschlossen, den Spielbetrieb der Bundesliga und 2. Bundesliga ab dem 15. Mai wiederaufzunehmen", hieß es in dem Schreiben, das dem Kicker vorliegt. Zuerst hatte die Bild über den Starttermin berichtet. Wie der SPORTBUZZER am Donnerstag aber exklusiv erfuhr, hat der Verband den Re-Start verschoben: Statt am 15. Mai soll es nun am 16. Mai wieder losgehen.