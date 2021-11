DFL-Boss Seifert kontert Söders Impfvorschlag für Fußballprofis: "Ideen haben wir genug gehört"

Kommt ein Impfpflicht für Fußballprofis? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kann sich das vorstellen. "Ich bin für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen , das brauchen wir“, sagte Söder am Dienstag dem TV-Sender Bild. "Ich denke, es wäre ein gutes Signal, dass wir so etwas auch für den Fußballbereich diskutieren - als Signal auch der Einheit von Fans und Spielern.“

Auf die Sätze von Söder reagierte am Dienstagnachmittag Christian Seifert. "Ideen haben wir in den letzten zwölf Monaten genug gehört. In der aktuell zweifellos schwierigen Pandemie-Situation muss es die Aufgabe der Politik sein, nach praktikablen Lösungen und umsetzbaren Konzepten zu suchen“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga gegenüber der Bild. "Wenn die Politik die rechtlichen Möglichkeiten für eine Impf-Pflicht in bestimmten Berufsgruppen schafft, wird die DFL selbstverständlich eine solche Option umgehend intensiv diskutieren."