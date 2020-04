Solidarität in Corona-Krise: DFL unterstützt 3. Liga und Frauen-Bundesliga mit 7,5 Millionen Euro

Die Deutsche Fußball Liga will in der derzeitigen Coronavirus-Pandemie die 3. Liga und die Bundesliga der Frauen finanziell unterstützen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bestätigte am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung eine Zahlung von 7,5 Millionen Euro. "Diese Unterstützungszahlung ist an keine weitere Bedingung geknüpft. Das Präsidium dankt den Champions-League-Klubs für die Initiative zur Bereitstellung des Solidarfonds", sagte Seifert. Zuvor hatten das Magazin Der Spiegel und die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet.