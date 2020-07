DFL bittet um Stellungnahme: Besuch von Spielerfrauen des 1. FC Heidenheim hat wohl Folgen

Es war eine kuriose Szene im Relegations-Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen: In der 60. Minute tauchten knapp 60 Personen auf der Gegentribüne auf und begannen, für Stimmung zu sorgen. Nach wenigen Minuten leerte sich der Block zwar wieder, doch für den Zweitligisten könnte der Zwischenfall ein Nachspiel haben.

"Die DFL hat uns bereits zu einer Stellungnahme aufgefordert“, sagte FCH-Vorstandsboss Holger Sanwald am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur und lieferte gleich eine Erklärung für die Szene mit: „Spielerfrauen und Mitarbeiter haben das Spiel auf Leinwand in einer Loge geschaut. In der zweiten Halbzeit sind sie kurz rausgegangen, um die Mannschaft zu unterstützen. Das geht natürlich nicht. Deswegen haben wir sie auch gebeten, wieder reinzugehen und das haben sie auch gemacht."