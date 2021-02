DFL-Taskforce nur Symbolpolitik in trüben Corona-Zeiten - Enttäuschung bei Fanvertretern

Wer sich ein bisschen näher mit der Bundesliga beschäftigt, der konnte sich bei den Schilderungen der Kasseler Universitätsprofessorin Heidi Möller am Mittwochmittag fast in einer Märchenstunde wähnen. Die Di­plompsychologin wagte eine Zeitreise ins Jahr 2030, um den deutschen Profifußball zu beschreiben, wie er nach den Vorstellungen der "Taskforce Zukunft Profifußball" aussehen könnte. Nämlich: "Sportlich erfolgreich, wirtschaftlich gesund, attraktiv, fair und integer, spannend in allen Tabellenregionen, Weltspitze und ein Vorbild für die Gesellschaft" solle er sein.

Damit aber nicht genug: Die Leidenschaft der Fans, ihre Bindung ist groß, denn der Profifußball, führte Möller aus, sei "ein Impulsgeber für gesellschaftlichen Zusammenhalt". Weil ihm Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und gutes Miteinander so wichtig sind.