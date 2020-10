Aufbruch oder Alibi? Wie die DFL-Taskforce den deutschen Fußball ab heute besser machen soll

Stolz und glücklich sind eigentlich alle, die dabei sein dürfen. Logisch, schließlich gehören sie zu dem erlesenen Kreis von 35 Personen, die den deutschen Fußball retten – oder zumindest besser machen sollen. "Taskforce Zukunft Profifußball“ heißt das Projekt, eingerichtet von der Deutschen Fußball-Liga (DFL).

An diesem Dienstag wird die erste der drei Arbeitsgruppen mit je elf oder zwölf Mitgliedern tagen, in den kommenden Wochen folgen die anderen beiden zu einem "interdisziplinären Dialog“, wie es in der offiziellen Mitteilung heißt. Die DFL wolle die Taskforce bewusst nicht steuern oder beeinflussen. "Wir sind gespannt, wie die erste Gruppe miteinander spricht“, sagt ein Taskforce-Mitglied im Gespräch mit dem SPORTBUZZER. "Ehrlicherweise stochern wir alle im Nebel, was wir genau machen sollen.“