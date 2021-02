Fanverbände sehen Bericht von DFL-Taskforce kritisch : "Rückschlag für alle Fans"

Die teilnehmenden Fanvertreter der Taskforce "Zukunft Profifußball" haben nach der Vorstellung des Abschlussberichts ein kritisches Fazit gezogen. "Die guten - auch kontroversen - Ergebnisse, die wir in der Taskforce erarbeitet haben, werden leider im Endbericht nur teilweise sichtbar ", sagte Anna-Maria Hass als eine von sechs Vertretern und Vertreterinnen aus Fankreisen am Mittwoch.

"Einmal mehr entsteht der Eindruck, dass die handelnden Personen sich dringend notwendigen Reformen verweigern. Wir sehen dies als Rückschlag für alle Fans an - egal ob im Stadion oder vor dem Fernseher. Es ist vor allem Aufforderung, uns auch in Zukunft für die dringend nötigen Reformen einzusetzen." Die Taskforce hatte zuvor einen Abschlussbericht mit 17 Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Dazu gehört unter anderem der Einsatz für Reformen auf europäischer Ebene. Dabei soll es auch um die Deckelung von Spielergehältern gehen.

"Im Abschlussbericht fehlen wichtige Konkretisierungen, die intensiv diskutiert wurden, im Bericht jedoch ausgelassen worden sind", heißt es in einem Statement der Fans. "Dies betrifft vor allem Maßnahmen zur Integrität des Wettbewerbs, das heißt den wirtschaftlichen (Kern-)Bereich des Fußballs: Während in den Diskussionen wiederkehrend Lösungsansätze eines nationalen Financial Fairplays oder einer Übermaßabgabe im Sinne einer Luxussteuer genannt wurden, Mehrfachinvestitionen problematisiert und die TV-Geld-Verteilung thematisiert wurden, fehlt dies im von der DFL vorgelegten Abschlussbericht."