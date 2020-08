Fan-Bündnis "Unser Fußball" kritisiert geplante DFL-Taskforce: "Glaubhafter Grundsatzbeschluss fehlt"

DFL-Boss Christian Seifert hatte am Dienstag nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) angekündigt, dass die geplante Taskforce im September ihre Arbeit aufnehmen und „einige Entwicklungen zur Vergangenheit reflektieren“ soll. Den drei Arbeitsgruppen sollen Vertreter der Erst- und Zweitligisten, des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und externe Personen aus verschiedenen Bereichen angehören. Von Fan-Organisationen ist dabei explizit nicht die Rede, aber „Unser Fußball“ geht nach Gesprächen der AG Fankulturen mit der DFL und dem DFB davon aus, dass diese eingebunden werden.

Die Besetzung der Taskforce soll nach DFL-Angaben zeitnah erfolgen. Anschließend werde sich das Präsidium mit den Ergebnissen beschäftigen und mögliche Maßnahmen intensiv besprechen, kündigte Seifert an. Im Zuge der Corona-Pandemie war im Fußball eine Grundsatzdebatte entstanden über Dinge, die in der Vergangenheit in die falsche Richtung gelaufen waren. Dabei sind auch die Spieler- und Beratergehälter ein Thema.