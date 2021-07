DFL plant Rückkehr von Gästefans in die Stadien ab 3. Spieltag - weiter fünf Auswechslungen erlaubt

Die Bundesliga geht einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Ab der kommenden Saison sind in der 1. und 2. Liga wieder Fans von Auswärtsmannschaften in den Stadien erlaubt - allerdings erst ab dem 3. Spieltag. Dies haben die 36 Erst- und Zweitligisten am Mittwoch auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der DFL in Frankfurt beschlossen. Solange die Zuschauerkapazitäten noch gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, sollen demnach fünf Prozent der Tickets pro Spiel Gästefans vorbehalten werden. Bei einem kompletten Wegfall der Beschränkungen wird automatisch zum eigentlich vorgesehenen Kontingent von zehn Prozent zurückgekehrt, teilte die DFL mit.

Anzeige