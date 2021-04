DFL terminiert Nachholspiele von Hertha BSC: So sieht der neue Spielplan aus

Im Anschluss an eine 14-tägige Quarantäne nach mehreren positiven Corona-Befunden erwartet Hertha BSC ein pickepackevolles Restprogramm in der Bundesliga mit sechs Spielen in 20 Tagen. Wie die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag bekanntgab, trifft der Hauptstadt-Klub nach der Zwangspause zunächst am 3. Mai auf den direkten Konkurrenten FSV Mainz 05 (18 Uhr, Sky). Bis vor dem vorletzten Spieltag müssen die Berliner wieder die gleiche Anzahl wie alle anderen Klubs auf dem Konto haben.

Nach dem Spiel in Mainz trifft die Mannschaft von Pal Dardai noch auf den SC Freiburg (Donnerstag, 6. Mai, 18.30 Uhr, DAZN), Arminia Bielefeld (9. Mai, Sky), Schalke 04 (Mittwoch, 12. Mai, 18 Uhr, Sky) 1. FC Köln (15. Mai) und die TSG Hoffenheim (22. Mai). Hertha muss nach dem Re-Start wohl als Jäger die Konkurrenz in der Tabelle von unten überholen. Diese Rolle sieht Dardai durchaus auch positiv: "Von hinten nach vorn zu spielen, ist gut."