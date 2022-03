DFL terminiert Bundesliga-Spiele bis Saisonende – Top-Spiel zwischen Bayern und BVB auf Sky

Die Termine für den Bundesliga-Endspurt sind fix: Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 31 bis 34 im deutschen Oberhaus bekannt gegeben. So steht nun etwa der genaue Termin des Top-Spiels zwischen Spitzenreiter FC Bayern und dessen ärgstem Verfolger Borussia Dortmund fest. Das Duell am 31. Spieltag wird am Samstag, den 23. April, um 18.30 Uhr stattfinden und dementsprechend vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Anzeige

Das Revier-Derby zwischen dem BVB und dem VfL Bochum am 32. Spieltag findet am Samstag, den 30. April, indes zur gewohnten Anstoßzeit um 15.30 Uhr statt. Eine Besonderheit gibt es am 32. Spieltag aber doch: Da der 1. Mai in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, wird an diesem Tag kein Spiel stattfinden. Die dafür vorgesehenen Partien zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sowie Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig werden am darauffolgenden Montag (2. Mai, DAZN) ausgespielt.

Grund für den Ausweichtermin am Montag ist die Teilnahme der jeweiligen Klubs an der Europa League. Eine Verschiebung auf den davorliegenden Samstag war mit Blick auf die ausreichende Regenerationszeit keine Option. Sollte das Europa-League-Halbfinale von einem der Vereine nicht erreicht werden, wird die entsprechende Partie auf Freitag, den 29. April (20.30 Uhr), vorverlegt. Dieses Vorgehen sei mit den vier betroffenen Klubs abgestimmt, hieß es in der DFL-Mitteilung.

Ebenfalls besonders: Am 33. Spieltag werden erstmals nicht alle neun Spiele zeitgleich um 15.30 Uhr angestoßen. Die vorletzte Runde findet zwischen dem 6. und 8. Mai statt.