DFL terminiert Bundesliga-Spieltage 13 bis 15: Längere Winterpause für FC Bayern

Erst die Verschiebung des DFB-Pokalspiels gegen Holstein Kiel, jetzt die Ansetzung der DFL, dass der FC Bayern an einem Sonntag nach der Winterpause starten darf: Die Profis des Rekordmeisters dürfen sich auf eine längere Winterpause freuen. Nach dem Bundesliga-Samstagabendspiel gegen Bayer Leverkusen am 19. Dezember können die FCB-Akteure ihren Kurzurlaub antreten, ehe es am Sonntagabend (3. Januar, 18 Uhr) für die Mannschaft um Hansi Flick in der Liga mit einem Heimspiel gegen Mainz 05 weitergeht. Dafür bestreiten die Bayern am 15. Spieltag direkt ein Freitagsspiel (gegen Borussia Mönchengladbach).

Auch der BVB darf sich über einen Tag mehr Pause in der Liga freuen. So dürfen auch die Dortmunder nach der Winterpause erst am Sonntag ran. Im frühen Sonntagsspiel trifft der Vizemeister auf den VfL Wolfsburg. Zuvor werden zwei BVB-Spiele in Folge im Free-TV gezeigt: Erst das Bundesliga-Spiel am 13. Spieltag (18. Dezember) gegen Union Berlin (ZDF) und vier Tage später dann das DFB-Pokalduell bei Eintracht Braunschweig (Sport1). Am 15. Spieltag bestreitet der BVB dann das Topspiel am Samstagabend bei RB Leipzig.