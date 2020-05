DFL terminiert Bundesliga-Spieltage 27 bis 29: BVB gegen FC Bayern am frühen Dienstagabend

Drei weitere Spieltage der Bundesliga sind fest terminiert: Die DFL hat am Donnerstag die genauen Termine alle Begegnungen der Spieltage 27 bis 29 veröffentlicht. So kommt es schon am Dienstag, 26. Mai, zum Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München - und das bereits um 18.30 Uhr.

Zudem wird es wieder Freitagsspiele, sowie eine frühe Partie am Sonntagmittag und ein weiteres Montagsspiel geben: Den Beginn macht gleich das brisante Berlin-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin am 22. Mai um 20.30 Uhr. Schalke 04 und der FC Augsburg treffen am darauf folgenden Sonntag um 13.30 Uhr aufeinander. Der 29. Spieltag wird mit dem Montagsspiel (20.30 Uhr) zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig abgeschlossen.