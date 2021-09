DFL terminiert Bundesliga-Spieltage 7 bis 13: Bayern-Partien mehrfach auf DAZN – Drei Entlastungsspiele geplant

Die Bundesliga -Partien der Spieltage 7 bis 13 stehen mit ihren genauen Ansetzungen fest. Die entsprechenden Termine teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit. " Die Ansetzungen erfolgten auf Basis der nun vorliegenden Daten der Gruppenphasen der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League ", heißt es in der offiziellen Mitteilung der DFL, die aus Rücksicht für die am internationalen Wettbewerb teilnehmenden Teams drei von insgesamt zehn Entlastungsspielen angesetzt hat.

Die Entlastungspartien werden zugunsten von Conference-League-Starter Union Berlin und der Europa-League-Starter Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt jeweils sonntags um 19.30 Uhr ausgetragen. Dies betrifft das Gastspiel von Leverkusen bei Arminia Bielefeld (3. Oktober) am 7. Spieltag sowie die beiden Auswärtspartien von Frankfurt bei Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum (24. Oktober) am 9. Spieltag und bei Greuther Fürth (7. November) am 11. Spieltag.

Als Highlight sticht die Begegnung von Rekordmeister FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heraus. Die Partie wird am Sonntag, den 17. Oktober, um 15.30 Uhr auf DAZN zu sehen sein. Gleiches gilt für die Partien der Münchener gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 3. Oktober, 17.30 Uhr) am 7. Spieltag und beim FC Augsburg zum Auftakt des 12. Spieltags am Freitag, den 11. November. Die beiden Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig und Borussia Dortmund treffen am 11. Spieltag aufeinander – als Spieltagshöhepunkt am Samstag um 18.30 Uhr (Sky). Die Rückkehr von Stürmer André Silva, der im Sommer-Transferfenster von Frankfurt zu Leipzig wechselte, an seine alte Wirkungsstätte, geht am 30. Oktober als Topspiel des 10. Spieltags über die Bühne. Neben den Ansetzungen der Erstliga-Partien wurden auch die Begegnungen der 2. Bundesliga bis zum 15. Spieltag zeitgenau fixiert.