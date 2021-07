DFL terminiert erste sechs Bundesliga-Spieltage: FC Bayern und BVB mehrfach bei DAZN

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die Ansetzungen der ersten sechs Spieltage in der Bundesliga zeitgenau terminiert. Wegen des neuen TV-Vertrages, der ab dieser Saison gilt, werden künftig neben den Freitags- auch die Sonntagsspiele bei Streamingdienst DAZN zu sehen sein, der deshalb an den Spieltagen 1 bis 6 insgesamt drei Spiele von Meister FC Bayern München sowie zwei Partien von Pott-Krösus Borussia Dortmund im Programm. Anzeige

Das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern war bereits seit einiger Zeit für Freitag, den 13. August angesetzt, neben DAZN überträgt auch Free-TV-Sender Sat.1 die Partie. Das erste Samstagabend-Topspiel, das wie die traditionelle Nachmittagskonferenz weiterhin bei Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein wird, bestreiten Dortmund und Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr), die sich im Endspurt der Vorsaison ein enges Rennen um die Champions-League-Qualifikation geliefert hatten.

Die weiteren Bayern-Spiele bei DAZN sind das Heimspiel gegen Köln am zweiten Spieltag (22. August/Sonntag, 17.30 Uhr) und die Auswärtspartie bei Aufsteiger Greuther Fürth am 24. September (Freitag, 20.30 Uhr). Die erste BVB-Partie des Streamingdienstes wird am dritten Spieltag das Freitag-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (27. August, 20.30 Uhr), ehe es zwei Spieltage später am Sonntagnachmittag gegen Union Berlin geht (19. September, 17.30 Uhr). Alle anderen Spiele werden bei Sky zu sehen sein.