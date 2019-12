DFL terminiert Spieltage 22 bis 28 – RB Leipzig am Samstagabend auf Schalke

Revanche gegen Freiburg?

Am Sonntag, den 1. März ist um 15.30 Uhr mit Bayer Leverkusen ein weiteres Top-Team in der Red-Bull-Arena zu Gast, bevor es am Samstag darauf ebenfalls um 15.30 Uhr zum VfL Wolfsburg geht. Nach der bitteren 1:2-Niederlage im Hinspiel hoffen die Roten Bullen am 14. März (15.30 Uhr) zuhause auf eine Revanche gegen den SC Freiburg. Zum Auftakt des 27. Spieltags muss Leipzig am Freitag (20. März) im Abendspiel bei Mainz 05 ran. Nach der anschließenden Länderspielpause wartet dann zum Abschluss des nun festgesetzten Spiele-Blocks am Samstag (4. April, 15.30 Uhr) das Heimduell gegen Hertha BSC.