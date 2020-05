DFL terminiert Spieltage 27 bis 29 zeitgenau: RB Leipzig gegen Köln am Montag

Leipzig. Die DFL hat die Spieltage 27 bis 29 zeitgenau terminiert: RB Leipzig gastiert am Sonntag, dem 24. Mai (15.30 Uhr), beim FSV Mainz 05. In der englischen Woche geht es für die Nagelsmann-Elf nur drei Tage später gegen Hertha BSC vor den leeren Rängen der Red-Bull-Arena weiter. Am Montag (1.6.) reisen die Rasenballer zum 1. FC Köln.