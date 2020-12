DFL verteilt TV-Gelder anders: 96-Profiboss Kind lobt den neuen Schlüssel

In der TV-Tabelle liegt Hannover 96 in dieser Saison auf einem Aufstiegsplatz: Der Klub kassiert mit 23,6 Millionen Euro hinter Fortuna Düsseldorf die zweitmeiste TV-Kohle aller Zweitligisten. In der kommenden Saison wird der Verteilungsschlüssel geändert, das gab DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montagnachmittag bekannt.

Es wird vier Säulen der Verteilung geben: Gleichverteilung, Leistung, Nachwuchs und Interesse. In den ersten beiden Saisons des neuen TV-Vertrags ab der Saison 2021 soll es für alle Zweitligisten 6,9 Millionen Euro geben, für jeden Bundesligisten 24,7 Millionen Euro geben.