Vorerst kein Quarantäne-Lager am Maschsee für Hannover 96

Für die 36 Klubs der beiden Bundesligen wird es vorerst keine Trainingslager-Quarantäne geben – so auch nicht für Hannover 96. Das entschied die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Dienstag. Das Team von Trainer Kenan Kocak hätte sich vom 14. bis zum 26. April im Courtyard am Maschsee einquartiert.