DFL bestätigt: Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen abgesagt - noch kein neuer Termin

Spielverlegung, die Zweite: Nachdem das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Red Bull Salzburg am Donnerstag abgesagt und um 21 Stunden auf den Freitagabend verschoben wurde , ist nun auch das folgende Bundesliga-Spiel der SGE fällig, das eigentlich am Sonntag um 18 Uhr bei Werder Bremen steigen sollte. Wie die DFL bekannt gab, wurde auch dieses Auswärtsspiel der Frankfurter jetzt zunächst abgesagt. Einen Nachholtermin für die Partie legte der Verband zunächst nicht fest.

Paderborn-Manager: Ansetzung "ist eine Wettbewerbsverzerrung"

Zuvor hatte der Manager des SC Paderborn, Martin Przondziono, eine entsprechende Verlegung der Partie quasi eingefordert . Eine Ansetzung nur 48 Stunden nach dem Europa-League-Spiel sei "eine Wettbewerbsverzerrung", betonte er. Sollte die Eintracht nur 48 Stunden später wieder in der Bundesliga bei Werder Bremen antreten, würde eine ausgeruhte Werder-Mannschaft, die derzeit Tabellenplatz 17 belegt, am Sonntag gegen eine Mannschaft spielen, die keine zwei Tage Pause hatte. Hintergrund der Klage: Werder ist im Kampf um den Klassenerhalt als Vorletzter ein direkter Konkurrent der Paderborner, die aktuell Schlusslicht sind.

Um diesem Eindruck vorzubeugen, hatte die DFL schon am Donnerstag angekündigt, den Fall prüfen zu wollen. "Die DFL steht diesbezüglich in Kontakt mit beiden Klubs. Über eine mögliche Neuansetzung des Bundesliga-Spiels SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt wird die DFL am morgigen Freitag entscheiden", teilte der Ligaverband mit.