DFL terminiert die ersten Zweitliga-Spieltage: Drei Partien laufen im Free-TV – Top-Spiele mit Werder

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten beiden Spieltage der 2. Bundesliga veröffentlicht. Demnach kommt es am 24. Juli um 20.30 Uhr zum Nord-Duell zwischen Werder Bremen und Hannover 96 – die Partie zeigt Sport1 live im Free-TV. Gleiches gilt eine Woche später für das Spiel von Fortuna Düsseldorf gegen Werder (31. Juli, 20.30 Uhr). Zudem übertragt Sat.1 das Eröffnungsspiel von Schalke 04 gegen den Hamburger SV am 23. Juli. Die weiteren Spiele laufen wie auch schon in den vergangenen Spielzeiten live bei Pay-TV-Sender Sky.

Am ersten Spieltag gibt es mit dem Duell zwischen dem FC St. Pauli und Holstein Kiel einen weiteren Nord-Kracher am Sonntag, 25. Juli (13.30 Uhr). Für die drei Aufsteiger geht es bereits einen Tag vorher los. Hansa Rostock empfängt am 24. Juli den Karlsruher SC, Dynamo Dresden bittet den FC Ingolstadt zum Aufeinandertreffen der Drittliga-Aufsteiger (beide um 13.30 Uhr).