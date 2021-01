DHB-Auswahl gegen Ungarn mit Stammtorhüter Wolff - Gislason von Corona-Diskussionen "genervt"

Stammtorwart Andreas Wolff rückt im WM-Gruppenfinale der deutschen Handballer gegen Ungarn wieder zwischen die Pfosten. Der 29-Jährige wird in der Partie am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF) in Gizeh gemeinsam mit Oldie Johannes Bitter das Torhüter-Gespann der DHB-Auswahl bilden. "Andi wird jetzt mit Jogi zusammen drin sein", sagte Bundestrainer Alfred Gislason am Montag.

