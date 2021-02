Saisonabbruch in 3. Liga: Ergebnisse annulliert, es gibt keine Absteiger, aber Aufstiegsrunde

Am Ende ist es nur noch Formsache gewesen. Die Spielkommission des Deutschen Handball Bundes (DHB) teilte den Vereinsvertretern am Mittwochabend im Rahmen einer Onlinekonferenz mit, dass die Saison in der 3. Liga abgebrochen wird. Die Ergebnisse werden annulliert und es gibt wie im Vorjahr keine Absteiger. „Ich bin froh, dass abgebrochen wird“, sagt Marius Kastening, Spielertrainer von Hannover Burgwedel.

Gespielt wird bis zum Sommer dennoch. Fest steht: Bei den Männern gibt es eine Aufstiegsrunde zur 2. Liga. Für die hat der TuS Vinnhorst gemeldet. Bisher haben das weitere sieben Klubs getan, darunter Eintracht Hildesheim, Eintracht Hagen, Empor Rostock und der MTV Braunschweig. Die Mannschaft des früheren Lemgoer Meistertrainers Volker Mudrow macht dies nach Informationen vom SPORTBUZZER nur im Interesse ihrer Sponsoren und will nicht aufsteigen.