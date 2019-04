EM-Qualifikation: Deutsche Handballer bauen mit Kantersieg gegen Polen Tabellenführung aus

Nächster Kantersieg der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation: Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop hat sich am Mittwochabend in Gliwice mit 26:18 (13:10) gegen Polen durchgesetzt. Linksaußen Uwe Gensheimer von Paris Saint-Germain war im ersten Pflichtspiel nach der Heim-WM mit neun Toren erfolgreichster deutscher Torschütze. Auch Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) zeigte mit sieben Toren eine starke Leistung.

Mit nun 818 Länderspieltoren rückte der 32-jährige Gensheimer in der DHB-Bestenliste sogar auf den vierten Platz vor und zog an Stefan Kretzschmar (817 Tore) vorbei. Nur Florian Kehrmann (822), Christian Schwarzer (966) und Frank Michael Wahl (1412) liegen noch vor ihm.

DHB-Team wackelte im ersten Durchgang

Dank des verdienten Erfolgs führt die deutsche Mannschaft mit jetzt 6:0-Punkten ihre Qualifikationsgruppe 1 souverän an. Gewinnt sie auch am Samstag (14.00 Uhr/ZDF) in Halle (Westfalen) ihr Rückspiel gegen die Polen, hätte sie ihr Ticket für die EM-Endrunde in Norwegen, Schweden und Österreich Anfang 2020 bereits sicher.

Trotz des verdienten Erfolgs haperte es bei der deutschen Mannschaft gerade im ersten Durchgang auf vielen Positionen. Weil auch die international zweitklassigen Polen schwach spielten, entwickelte sich ein von vielen technischen Fehlern geprägtes Spiel. Doch trotz einiger Fahrlässigkeiten lag die DHB-Auswahl permanent in Führung, weil Gensheimer zumeist gewohnt treffsicher agierte - und weil die Polen kein Maßstab waren.