DHB-Lehrgang mit Weber: SC DHfK Leipzigs Birlehm nicht im Kader für Tokio

Leipzig. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird mit Philipp Weber doch nur ein einziger Leipziger Handballer dabei sein. Erst in der vergangenen Woche wurde auch DHfK -Torhüter Joel Birlehm für den 28er-Kader der Nationalmannschaft nominiert. Nun steht fest, dass er nicht zum Lehrgang nach Herzogenaurach mitreisen wird. Im 17er-Kader des Bundestrainers Alfred Gislason stehen wie erwartet die Keeper Andreas Wolf, Silvio Heinevetter und Johannes Bitter. Erneut setzt Gislason damit auf die erfahrenen Torhüter, um der Nationalmannschaft bei einem großen Turnier den Rücken zu stärken.

Der 24-jährige Birlehm muss dementsprechend nicht auf seinen geplanten Sommerurlaub verzichten, der durch die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele sehr kurz ausgefallen wäre. Denn die DHB-Auswahl trifft sich bereits am kommenden Montag in Herzogenaurach zum ersten Lehrgang. „Mit der Nominierung zum kommenden Lehrgang und dem Start der direkten Vorbereitung haben wir die nächste Stufe der Vorfreude auf die Olympischen Spiele erreicht“, so Sportvorstand Axel Kromer. Nun müsse sich der engste Kreis zu 100 Prozent auf das Auftaktspiel gegen Europameister Spanien vorbereiten.