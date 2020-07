Zwei Pokalsieger in einem Jahr? Es könnte eine Doppelchance für die Recken geben

Es wird das erste persönliche Treffen seit der Corona-Krise, bei dem die Vertreter der 39 Vereine der Handball-Bundesligen über die Zukunft beraten. In einem Kölner Hotel geht es am Mittwoch und Donnerstag um Hygienekonzepte und die Planung der neuen Saison. Überraschend steht zudem ein weiteres wichtiges Thema an: Das eigentlich angedachte Aus vom DHB-Pokal könnte gekippt werden. Kommt es so, würden in der nächsten Spielzeit erstmals zwei Pokalsieger ermittelt.