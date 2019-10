Pokal-Kracher in Flensburg: Gelingt den Recken der nächste Streich?

Die Handball-Recken werden angriffslustig. „Wir wollen das Maximale aus den nächsten Spielen herausholen“, sagte Kapitän Fabian Böhm vor dem DHB-Pokal-Achtelfinalspiel der TSV Hannover-Burgdorf bei der SG Flensburg-Handewitt (Donnerstag, 17 Uhr). Das Spiel wird live im Free-TV auf Sky Sport News übertragen. Und dabei wollen sich der 30-Jährige, seine Kollegen und die Sportliche Führung keinesfalls mit einer ehrenvollen Niederlage beim Meister begnügen. „Natürlich haben wir Respekt vor der Riesenstimmung in der Hölle Nord in Flensburg“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. „Aber unsere Spieler haben so viele schöne Erlebnisse bei den Final-Four-Turnieren in den beiden vergangenen Jahren gehabt, da würden wir gern wieder dabei sein.“

Bilder vom Spiel der Handball-Bundesliga zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und SG Flensburg-Handewitt Ivan Martinovic schreit seine ganze Freude heraus. ©

Anzeige

Ligasieg macht den Recken Mut Der erste Schritt zum Finalturnier wäre mit einem Sieg in Flensburg gemacht. Es wäre zudem das ultimative Ausrufezeichen der Hannoveraner, die schon jetzt mit 14:0 Punkten und einem deutlichen Vorsprung als Tabellenführer die aktuelle Bundesliga aufmischen. Mut gibt den Recken nicht nur der fulminante 23:22-Heimsieg im Punktspiel am vorigen Donnerstag, sondern auch die beiden vergangenen Auftritte in Flensburg. 2018 unterlag das Team von Carlos Ortega nur knapp mit 28:29 an der Förde, 2017 brachte die TSV mit dem 27:27 sogar einen Punkt aus Flensburg mit. Es war allerdings auch das einzige Erfolgserlebnis in zehn Jahren Bundesliga für die Recken im hohen Norden.

Flensburg baut auf Heimvorteil Der deutsche Meister baut morgen auch auf die eigenen Fans. „Ich wünsche mir, dass wir gerade auch im Pokalspiel auf die Unterstützung unseres achten Mannes zählen können“, sagte SG-Trainer Maik Machulla in einem Beitrag auf der Vereinshomepage. „Wir müssen unbedingt die nächste Runde erreichen.“ Einen Nachteil in der hohen Belastung seiner Profis, die zwischen den Duellen mit den Recken auch noch ein 24:24 aus dem Champions-League-Spiel in Szeged am Wochenende mitbrachte, sieht er nicht. „Wir wissen damit umzugehen.“ Auch Christophersen glaubt nicht, dass Flensburg die Puste ausgeht. „Die sind die Mehrfachbelastung gewohnt“, sagt er. Zudem hat der Meister den Schweizer Marvin Lier als Ersatz für den verletzten Hampus Wanne kurzfristig verpflichtet.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Hinrunde der Saison 2019/20 8. Spieltag: MTV Melsungen (A), 3. - 6. Oktober 2019 ©

Recken vor Hammerprogramm Die Hannoveraner, bei denen der Einsatz von Kreisläufer Joshua Thiele (Wadenverletzung) fraglich ist, haben nach einem freien Wochenende nun wieder Fahrt aufgenommen. Immerhin folgen Topspiele in 14 Tagen – nach dem Pokalduell in Flensburg geht es in der Bundesliga nach Melsungen (6. Oktober), dann kommen Magdeburg (13. Oktober) und die Rhein-Neckar Löwen (17. Oktober) in die Tui-Arena. Ortega und die Recken-Profis konzentrieren sich aber zunächst auf den Pokal. „Der Schlüssel liegt wieder in der Abwehr, da müssen wir zupacken“, sagte der spanische Coach. In der Bundesliga-Partie in Hannover klappte das ausgezeichnet, ohnehin haben die Recken in der Defensive die Stärke wiedergefunden, die sie schon in der Saison 2017/2018 auszeichnete. Da gab es den Einzug in den EHF-Pokal. „Die Stimmung ist gut in der Mannschaft, wir haben keine Angst“, schloss Ortega.

Mia Lakenmacher vom TV Hannover-Badenstedt misst sich mit Timo Kastening und interviewt den Recken-Star anschließend Mia Lakenmacher vom TV Hannover-Badenstedt und Timo Kastening von den Recken messen sich beim Wurfcontest. ©

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.