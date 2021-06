Wiederholung, bitte! Recken könnten gegen Melsungen das Ticket für Europa lösen

Recken-Trainer Carlos Ortega ist richtig gut gelaunt. Das liegt nicht nur am Saisonhöhepunkt Final Four und dem sommerlichen Wetter. In Gedanken ist er auch bei seinen Eltern: Mutter Isabel ist am Dienstag 86 Jahre alt geworden, Vater Antonio feiert am Donnerstag 87. Geburtstag. Für den Chefcoach ein gutes Omen. „Ich bin sehr glücklich, beide sind wohlauf. Ich wünschte, ich werde auch so alt und bleibe gesund“, sagt Ortega. Für das Pokalendturnier in Hamburg hat er ein sehr gutes Gefühl: „Alles ist möglich.“ Siegen die Recken, und auch der THW Kiel erreicht das Finale, spielt die TSV Hannover-Burgdorf nächste Saison international.

Die Aussichten für Donnerstag: Die Leistungen beider Teams in dieser Saison schwanken. Die Recken machten zwar auch schlechte Spiele, die Frage nach der richtigen Einstellung kam in Hannover aber nicht auf – im Gegensatz zur MT, wo das öfter ein Thema war. Sportchef Sven-Sören Christophersen sagt: „Wir sind in der Lage, Melsungen zu schlagen.“