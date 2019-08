DHB-Pokal: SC DHfK Leipzig vor erster Bewährungsprobe

Leipzig. Es wird ernst für die Handballer des SC DHfK Leipzig. nach intensiver Vorbereitung mit sechs Siegen in neun Spielen steht am Samstag (15 Uhr Uhr/sportdeutschland.tv überträgt im Livestream) in Nordhorn das erste Pflichtspiel der Saison an. In der ersten Runde des DHB-Pokals bekommen es die Leipziger zunächst mit dem TSV Altenholz zu tun. Sollte der SC DHfK die Partie gegen den Drittligisten – wie erwartet und erhofft – gewinnen, wartet als nächster Gegner der Sieger der Partie zwischen der HSG Nordhorn-Lingen und den Schalksmühle-Halver Dragons. Der Gewinner steht im Achtelfinale des Wettbewerbs.

Alles rechnet natürlich mit der Partie Leipzig gegen Nordhorn am Sonntag. Pikant: Beide Vereine spielten in der Vorbereitung gegeneinander, das Match in glühend heißer Halle in Finsterwalde gewannen die Leipziger knapp mit 30:29. Für André Haber gibt die Partie allerdings kaum Hinweise auf das mögliche Duell am Wochenende. „Das war Ende Juli unser erstes richtiges Testspiel. Wir haben viel probiert und uns nicht speziell auf dieses Spiel und den Gegner vorbereitet“, erklärt der DHfK-Coach.

Die Tatsache, dass Nordhorns Trainer Heiner Bültmann vorige Woche wegen Burn-outs aufgehört hat und das Team aktuell ohne Cheftrainer dasteht, habe für das mögliche Pokalmatch wenig Auswirkung. Bültmann war zehn Jahre im Amt und wäre als der dienstälteste Coach in die bevorstehende Spielzeit der Bundesliga gegangen. „Das ist im letzten Viertel der Saisonvorbereitung passiert, da ist der Großteil der Arbeit gemacht. Nordhorn ist eine eingespielte Mannschaft, vielleicht die eingespielteste der Bundesliga. Und das Coaching übernimmt der Co-Trainer“, sagt André Haber. Interessante Personalie: Bundesliga-Aufsteiger Nordhorn hat sich den Magdeburger Robert Weber geangelt und damit deutlich verstärkt.

Für André Habers Geschmack wird aber zuviel über Nordhorn geredet. Zuvor steht ja erst das Spiel gegen den Drittligisten Altenholz an. „Darauf konzentrieren wir uns und bereiten uns auf dieses Spiel auch speziell vor. Alles andere wäre fahrlässig.“

In der vergangenen Saison hatten sich die DHfK-Männer im Erstrundenturnier gegen den Leichlinger TV (45:26) sowie den Dessau-Rosslauer HV (26:25) durchgesetzt. In der Runde der letzten 16 war dann allerdings beim THW Kiel Schluss. Haber hofft, dass es mit etwas Losglück dieses Jahr etwas weitergeht. „Die Bundesliga ist das Kerngeschäft. Aber der Pokal ist uns auch wichtig. Das Final Four in Hamburg vor zwei Jahren war eine toller Erfahrung.“ Vier Siege in den Pokalspielen – dann können die Leipziger Handballer die Erfahrung wieder machen.

