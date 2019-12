Arena wird evakuiert: Feueralarm stoppt DHB-Pokalspiel zwischen Stuttgart und Kiel

Wegen eines Feuer-Alarms ist das Viertelfinale im DHB-Pokal zwischen den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart und THW Kiel in der zweiten Halbzeit unterbrochen. Offenbar handelte es sich dabei jedoch um einen technischen Defekt. Beim Stand von 22:19 für den Rekordmeister wurde die Halle am Dienstagabend komplett evakuiert. Wie die Zuschauer mussten auch beide Mannschaften die Stuttgarter Scharrena verlassen.

Zuvor hatten sich die MT Melsungen und der TBV Lemgo Lippe als erste Teams für das Final-Four-Turnier am 4./5. April 2020 in Hamburg qualifiziert. Melsungen behauptete sich gegen die Füchse Berlin mit 33:30 (14:16), Lemgo behielt bei den Eulen Ludwigshafen mit 26:23 (12:9) die Oberhand. Den letzten Halbfinalisten ermitteln am Mittwoch die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf.