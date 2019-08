DHB-Pokal: TSV Hannover-Burgdorf Favorit in der ersten Runde

Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf starten in ihren neuen Lieblingswettbewerb. Nach vielen vergeblichen Anläufen schafften sie es 2018 und 2019 in das von allen Profis ersehnte Final Four nach Hamburg. 2018 zogen die Recken sogar ins Finale ein, verloren dort gegen die Rhein-Neckar Löwen. Vor wenigen Monaten scheiterten sie unglücklich im Halbfinale am SC Magdeburg. Jetzt wollen die Recken den Final-Four-Hattrick und zum dritten Mal hintereinander in die Endrunde des DHB-Pokals einziehen.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Hinrunde der Saison 2019/20 1. Spieltag: GWD Minden (H, Swiss Life Hall), Sonntag, 25. August 2019, 16 Uhr ©

Anzeige

Die ersten Hürden stehen am Wochenende in Bremen an. Im Halbfinale des Erstrundenturniers trifft die TSV am Samstag um 19 Uhr in der ÖVB-Arena auf den Gastgeber ATSV Habenhausen, ein Team aus der 4. Liga. Im zweiten Halbfinale (16 Uhr) stehen sich Zweitligist TuSEM Essen und Drittligist VfL Potsdam gegenüber. Die Sieger dieser Partien treffen am Sonntag um 15 Uhr im Finale um den Einzug ins Achtelfinale aufeinander. Recken klarer Favorit „Auf dem Papier sind wir natürlich der Favorit, aber wir müssen diese Rolle auf dem Spielfeld auch bestätigen“, sagt Recken-Trainer Carlos Ortega. „Wenn es normal läuft, stehen Essen und wir am Sonntag im Finale. Essen hat eine sehr junge Mannschaft, die mit sehr viel Tempo spielt, sodass das schon ein seriöses Match wird“, meint der Spanier.

Schwung holen für den Ligastart Sportchef Sven-Sören Christophersen möchte, dass das Team „die guten Eindrücke aus der Vorbereitung“ bestätigt. „Wir wollen uns über den Pokal den nötigen Schwung holen, um in der nächsten Woche erfolgreich in die Bundesliga zu starten.“ Hannes Feise ist nach Verletzungspause zurück, der Einsatz des angeschlagenen Kapitäns Fabian Böhm ist fraglich. Nicht dabei sind der verletzte Alfred Jönsson und Veit Mävers. Der 18-Jährige spielt mit der deutschen U19 die WM in Nordmazedonien und trifft dort am Samstag (20 Uhr) im Halbfinale auf Dänemark.

Bilder vom Teambuilding der TSV Hannover-Burgdorf im Vereinssportzentrum von Hannover 96 an der Stammestraße Morten Olsen schraubt sich zum Kopfball in die Luft. ©

Für die Recken ist das Duell gegen Habenhausen eine Pflichtaufgabe, für den ATSV dagegen das Spiel des Jahres. Der Oberligist hatte sich im April mit dem Gewinn des Amateur-Pokals im Rahmen des Final Four in Hamburg für den DHB-Pokal qualifiziert. Und er bekam als unterklassigster Verein das Austragungsrecht der ersten Runde. Das Team steckt mitten in der Saisonvorbereitung und wird keine Chance gegen Hannover haben. Gegner Habenhausen ist aufgeregt „Die Aufregung bei uns ist riesig“, sagt Trainer Matthias Ruckh, der sich im Gegensatz zu den Recken viel Videomaterial anschauen konnte. „Aber wir werden das Spiel nicht abschenken. Wir wollen uns keinesfalls in irgendeiner Form abschlachten lassen, sondern wollen zeigen, was wir draufhaben.“

ANZEIGE: 50% auf dein Präsentations-Trainingsanzug! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.