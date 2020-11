DHC in Warteschleife: Hallensaison in der Hockey-Bundesliga fällt aus

„Die Halle ist jetzt Geschichte“, sagt Kapitän Robert Stünkel. Seit Donnerstag steht fest, dass die Hallensaison in der 1. Hockey-Bundesliga nicht angepfiffen wird. Aufsteiger DHC Hannover muss seine Premiere auf Ende 2021 verschieben, wenn die nächste Hallenspielzeit steigen soll. „Jetzt müssen wir auch nicht darüber nachdenken, ob wir in der Halle trainieren dürften. Wir sind eben auch im Winter draußen“, so Stünkel. Anzeige Noch vor wenigen Wochen hatte das anderes ausgesehen. „Da waren alle heiß, in der Halle zu spielen. Wir hätten das durchgezogen. Auch wenn es eine Saison ohne Absteiger gewesen wäre, wäre es für uns schon ein Erlebnis gewesen, gegen die Topteams zu spielen. Das ist nun einmal die höchste Liga“, sagt Stünkel.

Bilder vom Training von Hannover 96 (26. November) Bilder vom Training von Hannover 96 (26. November) © Florian Petrow

Adventszeit daheim, statt in der Halle Doch mit der Absage der Saison mussten alle umplanen. „Athletiktraining machen wir online zu Hause, draußen auf dem Platz können wir mit zwei Mann je Platzhälfte trainieren“, berichtet Stünkel. Bei zwei Kunstrasenplätzen und dem Rasenplatz beim DHC kann fast die gesamte Mannschaft zum Training erscheinen. „Vielleicht tut es uns auch mal ganz gut, wenn wir uns einmal lange auf eine Feldsaison vorbereiten können“, sagt Stünkel. Auch wenn es dann in der Feldhockey-Spielzeit nur eine Saison in der 2. Liga gibt. Und was ebenfalls guttut: „Bisher sind wir bis zum letzten Wochenende vor Weihnachten immer durch die Weltgeschichte gefahren. Ein Doppelwochenende wenige Tage vor Weihnachten war normal. Nun können wir die Adventszeit auch mal zu Hause verbringen“, meint Stünkel. "Erwartet, dass es so kommt" Mit diesem Gedanken hatte sich Trainer Bastian Okroy vom DTV Hannover, der bereits seit zwei Jahren in der 1. Liga am Ball ist, schon längst angefreundet. Der DTV hatte zuvor seine Teilnahme an der als freiwillig geplanten Hallensaison abgesagt. „Wir hatten erwartet, dass es so kommt. Bei dem knapp getakteten Spielplan wäre das Programm schon bei wenigen ausgefallenen Spielen gar nicht mehr durchzuziehen gewesen“, sagt Okroy. Jetzt übt auch er unfreiwillig draußen statt in der Halle. „Ich habe mir schon die Füße abgefroren, als wir Dienstag draußen waren.“ Viel Elan ist allerdings nicht dabei. „Wir treffen uns und spielen ein bisschen. Mehr kann ich von den Jungs nicht verlangen. Wenn das nächste Punktspiel erst im April steigt, ist die Motivation eben nicht die größte“, sagt Okroy.