„Morgen geht keiner arbeiten": DHC-Aufstieg nach Nervenschlacht perfekt 

Ein Siebenmeter hätte wohl den sicheren Ausgleich und damit den Aufstieg für Rahlstedt bedeutet. So aber schmeißt sich Hannovers Schlussmann Ben Bodnariuk in den Schuss, wehrt ab und taucht in einer riesigen Jubeltraube unter. „Die längsten fünf Minuten meines Lebens waren das“ , sagte Keeper Ben Bodnariuk, der Held dieser nervenaufreibenden Partie.

Auf dem Spielfeld jubelt das Team gemeinsam mit den 200 mitgereisten Fans aus Hannover, liegen sich in den Armen. „Wir haben so lange dafür gearbeitet. Erst war der Aufstieg fast weg. Nun ist er da und wir werden die Sau rauslassen“, sagte Bodnariuk. „Morgen geht von uns keiner arbeiten. Heute bringen wir das Clubhaus zum Beben“, sagte Felix Wisbar, der mit seinem Treffer zum 5:3 eigentlich für die Vorentscheidung gesorgt hat. Wenn nicht Rahlstedt im direkten Gegenzug zum Anschluss gekommen wäre.

DTV zittert sich zum Klassenerhalt

Der DTV ging zwar am letzten Spieltag der 1. Liga mit 0:17 bei Nord-Meister Alster Hamburg unter, doch das Resultat war unwichtig. Entscheidend waren die Ergebnisse von Schlusslicht Großflottbeker THGC. Der Abstiegsrivale hatte noch zwei Chancen, um zu überholen. Beim 11:7 im Nachholspiel gegen den UHC Hamburg war Bastian Okroy dabei. „Von den Flottis kam da nichts. Wenn die so auch gegen Harvestehude spielen, sind wir durch“, sagte Okroy am Vorabend des Finales. Die Flottbeker spielten auch beim Harvestehuder THC so schlecht, verloren mit 4:14 und blieben Letzter.