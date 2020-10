DHfK-Coach Haber mit Appell an Verbände: Nationalspieler testen und schützen

Leipzig. Die Nominierten stehen fest. Jede Menge Qualität und zahlreiche bekannte Namen des deutschen Handballs haben es in die Nationalmannschaft von Coach Alfred Gislason geschafft. Unter den 21 Favoriten des neuen Bundestrainers ist mit Rückraum-Ass Philipp Weber auch ein Leipziger. Der DHfK-Handballer hatte bereits in den vergangenen Jahren mehrfach die Möglichkeit, sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren und hat sich mit seiner Flexibilität im Rückraum und seiner explosiven Wurfkraft auch beim 61-jähirgen Gislason für einen der umkämpften Plätze empfohlen.

Für große Überraschungen sorgte der ehemalige Kiel-Coach mit seiner Aufstellung nicht, setzte vor allem auf Erfahrung und etablierte Qualitäten. Als bestes Beispiel hält vermutlich die Nominierung der drei Torhüter her: Johannes Bitter (Stuttgart), Andreas Wolff (Vive Kielce) und Silvio Heinevetter (Melsungen). Alle drei haben bereits Erfahrung in der Nationalmannschaft gesammelt, alle drei Spielen sind nach wie vor erstklassig – werden aber auch nicht jünger. Neuer Youngster im derzeitigen Kader ist Rückraum-Mitte Juri Knorr. Der 20-Jährige von GWD Minden könnte am 5. November im EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzigowina sein Nationalteam-Debüt geben.

DHfK-Trainer André Haber freut sich über die Nominierung seines Schützlings. „Ich bin froh, über jeden aus unserer Mannschaft, der zur Nationalmannschaft fahren kann – egal, ob das für Deutschland oder eine andere Nation ist“, so der Coach, der die Stärken seines Rückraumakteurs genau kennt. „Philipp ist ein Spieler mit einer hohen Kreativität und Dynamik“, erklärt Haber, der Weber in dieser Saison als Spielmacher in der Rückraum-Mitte einsetzt. „Es steht mir nicht zu, zu bewerten, ob weitere Spieler von uns dabei sein sollten“, befindet der 34-Jährige, fügt jedoch hinzu: „Ich denke, dass Lukas Binder bisher eine starke Saison spielt und ein Kandidat für die Nationalmannschaft sein kann.“

