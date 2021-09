DHfK-Duo darf sich beweisen: Leipziger Witzke und Birlehm für DHB-Lehrgang nominiert

Leipzig. Vor zwei Jahren kam Luca Witzke als junges Rückraumtalent an die Pleiße. Inzwischen hat sich der Akteur des SC DHfK Leipzig als Führungsspieler etabliert, just seinen Vertrag bis 2025 beim hiesigem Erstligisten verlängert . Nun flatterte die nächste frohe Kunde ins Haus der Grün-Weißen: Der Rechtswerfer staubte seine zweite Einladung zu einem Lehrgang des Deutschen Handballbundes (DHB) ab.

Gemeinsam mit Torhüter Joel Birlehm bestreitet der 22-Jährige den Trainingslehrgang, der vom 10. bis zum 12. Oktober mit Bundestrainer Alfred Gislason in der Sportschule Hennef (Nordrhein-Westfalen) über die Bühne geht. Der Lehrgang entstand auf Initiative des Bundestrainers und soll vor allem dem Kennenlernen und Sichten möglicher kommender Nationalspieler dienen. “Solch eine Maßnahme war in der Analyse der Olympischen Spiele mein Wunsch“, so der Coach. Gearbeitet wird in kleinen Gruppen.