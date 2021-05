DHfK-Handballer erhalten Corona-Impfung: "Kleiner Beitrag auf dem Weg zur Normalität"

Leipzig. Für den Leipziger Handball-Bundesligisten gab es zum Wochenstart gleich mehrere gute Gründe aufzuatmen. Neben der Verpflichtung von Rückraumspieler Lovro Jotic konnten sich die Grün-Weißen auch über ihre erste Impfdosis gegen das Coronavirus freuen. Anzeige

Die gesamte Mannschaft erhielt am Montag den Impfstoff von Astrazeneca verabreicht, der inzwischen für alle Priorisierungsgruppen erhältlich ist. Für die Impfung und ein umfangreiches Aufklärungsgespräch hatte ein Team des Universitätsklinikum Leipzig in der Arena vorbeigeschaut. „Mit der Immunisierung unserer Mannschaft leisten wir einen kleinen Beitrag auf dem Weg zurück zur Normalität. Gerade unsere Sportler, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle treffen in ihrem Berufsalltag auf viele Kontakte.“, so Geschäftsführer Karsten Günther.

„Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir durch diese Maßnahme bestens geschützt sind und von uns kein Übertragungsrisiko mehr ausgehen kann“, so Günther weiter. Zur Sicherheit erhielt die Mannschaft bis Mittwoch ein paar Tage Ruhe, bevor die Mannschaft am Donnerstag in die Vorbereitungen auf das Ost-Derby gegen Magdeburg am kommenden Sonntag startet.

Baustein im Kampf gegen die Pandemie

In den vergangenen zehn Tagen wurden in Leipzig auch zahlreiche Olympiakader aller Sportarten gegen Covid geimpft. In diesem Rahmen erhielt auch Nationalspieler Philipp Weber sein Vakzin. Als Teilnehmer der bevorstehenden Olympischen Spiele erhielt er den Impfstoff von Johnson & Johnson, da das Rückraum-Ass so keine zweite Dosis benötigt und bis zu den Spielen in Tokio bereits vollständig geschützt ist.

„Jede einzelne Impfung ist ein Baustein im Kampf gegen die Pandemie. Wir sind sehr froh, dass wir am MedVZ überhaupt Zugriff auf so viele Impfstoffe haben und mit Astrazeneca in der Lage sind, auch außerhalb der Priorisierung impfen zu dürfen“, sagt Teamarzt Prof. Dr. Pierre Hepp.