DHfK-Handballer im DHB-Pokal daheim gegen die Rhein-Neckar Löwen

Leipzig. Siebenkämpferin Caroline Schäfer als Losfee bescherte den DHfK-Handballern in der 2. Runde des DHB-Pokals eine hochattraktive Heimaufgabe, aber zugleich einen schweren Gegner. Das Team von Trainer André Haber trifft am 5. oder 6. Oktober in der Arena auf die Rhein-Neckar Löwen.

