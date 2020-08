Handballer des SC DHfK testen vor Zuschauern

Das erste Testspiel gegen den HC Elbflorenz findet aber noch ohne Publikum statt. Am 21. August dürfen die Handballer aus der Messestadt wieder einem Gegner in die Augen schauen. Fans können die Partie jedoch im Fernsehen verfolgen.

SC DHfK Leipzig will Ende August vor Fans Testspiele bestreiten

Ab dem 28.August. dürfen die Fans dann endlich wieder in ihr „Wohnzimmer“ zurückkehren. „Die Partie gegen den EHV Aue soll auf Grundlage des von Gesundheits- und Ordnungsamt genehmigten Schutz- und Hygienekonzeptes der ZSL Betreibergesellschaft vor 250 Zuschauern stattfinden“, erklärt der Verein. Zwei Tage später dürfen schon doppelt so viele Besucher in die Halle zum Kracher gegen die Weltklasse-Mannschaft KS Kielce.