DHfK-Handballer verlieren in Wetzlar 26:29 und müssen um Platz sechs bangen

Wetzlar. Nach einer überlangen Bundesliga-Saison geht es für die Handballer des SC DHfK Leipzig im Endspurt keineswegs um die Goldene Ananas, sondern immerhin um Platz sechs. Diese Position im 20er Feld wäre für die Sachsen ein weiterer Schritt nach vorn. In früheren Jahren hätte der sechste Rang sogar für die Europapokal-Qualifikation gereicht, diesmal wären dies die erste Position hinter den fürs europäische Geschäft qualifizierten Teams. Während Ost-Krösus SC Magdeburg am Sonnabend mit einem 27:22-Erfolg bei den Rhein-Neckar Löwen Rang drei endgültig sicherte, unterlagen die Sachsen im drittletzten Saisonspiel bei der HSG Wetzlar 26:29 (14:15). Damit müssen die Grün-Weißen um ihren sechsten Platz bangen, denn schon am Sonntag treffen die Verfolger Lemgo und Melsungen im direkten Duell aufeinander. Anzeige

Krzikalla mit 100-Prozent-Quote

In Wetzlar lief das Team von Trainer André Haber vor gut 500 Zuschauern ab der 4. Minute meist einem Rückstand hinterher. Beim 8:12 aus Leipziger Sicht in der 22. Minute schienen sich die Gastgeber sogar abzusetzen. Doch die gute Nachricht: Die DHfK-Männer ließen sich von dem Vier-Tore-Rückstand nicht beeindrucken und schafften schon knapp sieben Minuten später wieder den Ausgleich. Doch auch nach dem Wechsel zogen die Hessen immer wieder mit zwei, drei Treffern davon. Irgendwann wurde klar: Die ständige Aufholjagd kostet Kraft – diese könnte in den Schlussminuten fehlen.

Durchklicken: Die Bilder der DHfK-Auswärtspartie in Wetzlar Konnten die erhoffte Wende gegen Wetzlar nicht einleiten: Die DHfK-Handballer verlieren 26:29. ©

Als das Spiel in die Zielgerade einbog, musste der SC DHfK vier Minuten am Stück mit einem Mann weniger auskommen, eine Zeitstrafe verursachte der Coach durch einen Regelverstoß selbst. Danach führte Wetzlar 24:21. In dieser Phase versuchte Haber, dem Spiel mit einer Auszeit noch die Wende zu geben. Doch er mahnte vergebens an, dass sein Team in der Abwehr die Hoheit zurückerlangen soll. Beim 24:28 war das Spiel entschieden





Bester DHfK-Werfer war einmal mehr Lucas Krzikalla, der fünf seiner neun Treffer von der Siebenmeter-Linie erzielte und bei seinen Strafwürfen auf eine 100-Prozent-Quote kam. Lukas Binder glänzte mit sechs Feldtoren. Trotz eines gut aufgelegten Luca Witzke kam über weite Strecken zu wenig Torgefahr aus dem Rückraum. Beim Auftritt in seiner alten Wirkungsstätte in Hessen hatte Spielmacher und Olympiakandidat Philipp Weber in seinem drittletzten Spiel für die Leipziger bis auf eine starke Phase kurz nach der Pause nicht seinen besten Tag. Auch das Torhüter-Duell ging an die Gastgeber. Am Mittwoch Anwurf 19 Uhr, Arena) verabschieden sich die Leipziger gegen Nordhorn für diesen Sommer von ihrem Heim-Publikum, am Sonntag geht es noch nach Hannover.