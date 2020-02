DHfK-Kugelstoßer David Storl kann auf einige Schulterklopfer verzichten

Leipzig. Der 29-Jährige David Storl ist nun wieder da. Mit 20,03 Meter geht der Lokalmatador vom SC DHfK Leipzig sowie der Athlet auf dem DM-Plakat als Ranglisten-Erster in die deutschen Hallenmeisterschaften in der Arena.

Sind Sie zufrieden mit den bisherigen zwei Wettkämpfen nach langer Pause? Was ist am Samstag drin? Die Hallensaison ist für mich ein erster Test, um zu schauen, ob ich die Belastungen wieder verkrafte. Bis jetzt hat es alles gut geklappt.Es ist nicht leicht, sich nach so einer langwierigen Verletzung zurückzukämmen. Wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Das Ziel für Samstag sind gute technische Abläufe, ich will wieder den Umsprung nutzen. Was dabei rauskommt, wird sich zeigen.

Bis zu Ihrer Verletzung im Frühjahr 2019 waren Sie körperlich in Top-Verfassung. Konnten Sie davon in der Olympiasaison noch profitieren? Bei null habe ich nicht angefangen, dennoch war Geduld gefragt. Es ging zunächst um meine Kraftfähigkeiten. Wir wollten das System stabilisieren, um den Körper für die Belastungen des Kugelstoßens vorzubereiten. Da habe ich ein sehr gutes Niveau erreicht, der Trend ist seit Wochen positiv. Man kann nicht erwarten, nach einer langen Pause mit einem hohen Niveau anzufangen.

Was genau ist an jenem 28. April passiert? Das kann man nicht auf eine falsche Bewegung zurückführen. Wenige Tage zuvor hatte ich ein schweres Krafttraining, danach spürte ich eine leichte Irritation im Rücken, mit der ich aber weitertrainieren konnte. Eine Woche später kam dann beim Ausstoßen die heftige Blockierung im ISG-Bereich, die mehrere Lendenwirbel mitbetraf. Muskulär war ich total fest, das hat wirklich lange gedauert. Ich musste sehr viel Hüftstabilisierung und Dehnung und alles mögliche machen, um die Blockierung dauerhaft zu lösen.

Warum haben Sie die Saison fortgesetzt? Wir dachten, die Blockierung, die jeder mal hat, löst sich nach zwei, drei Tagen. Aber es wurden zwei Wochen, dann vier Wochen, die Heilung ließ auf sich warten. Im Nachhinein wäre es besser gewesen, im Mai einen Strich unter die Saison zu ziehen und mit gesicherter Diagnose von Grund auf neu anzufangen. Die Konsequenz wäre die Gleiche gewesen: Ich hätte die WM weglassen müssen. Ich hätte mir aber die ganzen negativen Erfahrungen sparen können und wäre im September/Oktober schon auf dem Stand gewesen, den ich mir mühsam bis Dezember/Januar erarbeitet habe. Das ist in so einem kurzen Olympiajahr schon ein wesentlicher Unterschied. Aber jetzt ist es, wie es ist. Ich bin trotzdem vorsichtig optimistisch.

Sie mussten sich im August durchbeißen, um bei der DM noch auf dem Treppchen zu landen. Kann man aus dem verkorksten Wettkampf im Nachgang etwas Positives ziehen? Ich kann da nichts Positives erkennen. Das war auch kein Durchbeißen. Ich hatte Schmerzen und habe nur geguckt: Bitte verletz dich nicht noch mehr. Am Ende bin ich froh, dass ich nicht um die 20,20 Meter gestoßen habe. Denn dann hätte ich mich in der Hoffnung auf Besserung bis zur WM weiter gequält und mir dort die Packung abgeholt.

Wie ist die Rückendeckung des DLV? Die Zusammenarbeit ist sehr gut, ich konnte zum langjährigen DLV-Kooperationspartner an den Tegernsee fahren, wo ich eine super Reha hatte. Das war top organisiert und war für mich optimal. Generaldirektor Idriss Gonschinska war nicht erfreut, dass es mich so hart getroffen hat. Er hatte aber Verständnis für meine Entscheidung, die Saison abzubrechen. Für den Verband hat Olympia Priorität, in Tokio sollen die Top-Athleten fit sein.

Ist Ihnen auch mal die Meinung zu Ohren gekommen, Wilko Schaa sei nicht der richtige Trainer für Sie? Solch blödes Gelaber gibt es immer, das kommt von verschiedenen Seiten. Es gibt ja Leute, die mit meiner Entscheidung von 2017, zu Wilko zu wechseln, nicht einverstanden waren und sich letztes Jahr hintenrum die Hände gerieben haben. Das hat für mich etwas Gutes: Solche Leute kann ich aussieben, denen muss ich keine Pro-Forma-Nachrichten zum Geburtstag mehr schreiben. An solche Menschen kann ich ’nen Haken machen. Dann sind halt paar Schulterklopfer weniger da. Es ist absoluter Quatsch zu sagen, dass Wilko das nicht kann. Ich bin ja als Athlet mit einer massiven Knie-Problematik zu ihm gegangen. Diese hatte Auswirkungen auf die gesamte Stabilität und Statik der Wirbelsäule. In der Situation jetzt ist Wilko genau der richtige Trainer für mich, weil er sich den Kopf zerbrochen hat: Wie löst man das, welche Probleme könnten sich noch entwickeln, wenn wir nicht gegensteuern? Das Gesamtpaket ist für mich jetzt noch besser als vorher. Wenn der Erfolg dann wieder kommt, schreiben die Leute wieder die ersten Nachrichten, die mir die Seuche gewünscht hatten. Das ist nun mal so.

Im Herbst hat Patrick Müller aufgehört, eure Trainingsgruppe hat sich von drei auf zwei Sportler verkleinert. Passt das dennoch? Das Verhältnis zu Dennis Lewke war und ist sehr gut. Ich bin froh, dass es bei ihm Schritt für Schritt aufwärts geht, dass er in Saßnitz Bestleistung gestoßen hat. Das Verhältnis zu Patti ist auch gut, er trainiert ab und zu noch in Leipzig und bereitet sich auf seine Karriere als Bob-Anschieber vor. Es ist schade, dass wir ihn aus unserem Team verloren haben. Und es ist schade fürs deutsche Kugelstoßen. Er war ein talentierter Junge mit viel Potenzial. Und er war ein sehr spannender Athlet, weil er die zukonftsorientierte Drehstoßtechnik gewählt hatte.

Im vergangenen Winter habt Ihr mangels Alternativen in Leipzig in einer Lagerhalle in Liebertwolkwitz trainiert. Dieses Jahr ging es häufig nach Halle. Warum ist dies nicht optimal? Das ist definitiv nicht die Lösung, die mir gefällt. Die Bedingungen vor Ort sind sehr gut, aber wir stören ja den regulären Trainingsbetrieb der Hallenser. Wenn wir mittags stoßen, müssen wir danach im Berufsverkehr heimfahren, dann brauchst du bis zu 70 Minuten von Halle nach Leipzig und vergeudest viel Zeit im Auto. Wenn du zwei Trainingseinheiten absolvierst, hast du mittags keine optimalen Möglichkeiten zu regenierieren. Zum Glück können wir nun wieder das Sportinstitut IAT in Leipzig nutzen.

Wie bewerten Sie die Olympia-Norm von 21,10 Metern? Das ist eine hohe und beachtliche Norm, sie ist aber auch gerechtfertigt. Wenn du Pech hast, kommst du damit nicht ins Finale.

Oder gar nicht zu Olympia – siehe vergangene Saison ... Das stimmt. Die Weite spiegelt die weltweit erbrachten Leistungen wider. Mit 20,30 oder 20,50 landest du in der Quali auf Platz 20 und fliegst hochkantig raus. Da kannst du dir den Aufwand sparen, nach Japan zu fliegen. Mein Anspruch ist es, die Norm zu schaffen – möglichst früh.

Sind Sie der einzige Tokio-Kandidat unter den DLV-Männern? Der deutsche Meister Simon Bayer oder Jan Josef Jeuschede entwickeln sich momentan weiter. Jan Josef trainiert derzeit bei Hallen-Weltmeister Tom Walsh in Neuseeland mit. Die Jungs investieren viel. Ich bin weit davon entfernt zu behaupten, ich bin der einzige Olympiakandidat. Natürlich sind 21,10 Meter eine Ansage, aber es gibt ja auch noch die EM Ende August in Paris.