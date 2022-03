SC DHfK Leipzig feiert 25:21-Heimsieg, starken El-Tayar und ganz viel Hilfsbereitschaft

Leipzig. Am Sonntag ging es in und um die Arena Leipzig herum um viel mehr als Handball. 3151 Augenpaare waren ab 16 Uhr auf den 25:21 (12:10)-Sieg des SC DHfK gegen die Gäste vom TuS N-Lübbecke gerichtet, aber die wirklich wichtigen Dinge hatten sich vor dem Anpfiff auf dem Parkplatz abgespielt. Hier hatten die Grün-Weißen mit Unterstützung des Olympiastützpunktes Leipzig und ihren Sponsoren mehrere Transporter aufgestellt. Gesammelt wurden Hilfsgüter aller Art für die Geflüchteten aus der Ukraine. Mit der Unterstützung ihrer Fans arbeitete der Bundesligist eine lange Liste an Hygiene-Artikeln, Kleidung und Alltagsgegenstände ab. Und genau wie das Spiel in der Halle war auch die Aktion vor den Toren ein voller Erfolg.

