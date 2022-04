DHfK Leipzigs Hanballer haben vor erstem Gastspiel beim HSV "kleine Rechnung offen"

Das 27:27-Remis in der Arena Leipzig am vierten Spieltag liegt inzwischen in weiter Ferne, ist Coach André Haber aber dennoch in Erinnerung geblieben. „Hamburg ist eine Mannschaft, die sich über eine sehr bewegliche Abwehr und ein diszipliniertes Angriffsspiel auszeichnet. Ich denke, wir haben aus dem Hinspiel viel gelernt und hoffe, dass wir am Sonntag eine sehr gute Leistung abrufen können“, sagt der 35-Jährige. Die Vorfreude bei Haber und einer handvoll Spieler ist kurz vor der Abreise besonders groß, denn mit Hamburg verbinden das Trainer-Duo sowie Lukas Binder, Lucas Krzikalla und Alen Milosevic die Teilnahme am Final-Four im Jahr 2017. Statt der Barclays Arena wartet nun aber die Sporthalle Hamburg, statt dem THW Kiel der HSV Hamburg. „Auf uns wartet eine neue Situation, denn es ist unser erstes Spiel in der dort und überhaupt erst das zweite Spiel gegeneinander in der jüngeren Vergangenheit“, ordnet Haber die Lage ein.