DHfK-Manager Günther: "Weber wollte einen neuen Impuls" – Janke geht sofort

Platz im Rückraum

Mit sofortiger Wirkung verlässt zudem Maximilian Janke den Verein. Nach SPORTBUZZER-Informationen zieht es ihn zu GWD Minden. Jankes Vertrag wäre im Sommer in Leipzig ohnehin ausgelaufen. Der 27-Jährige musste nach einer Schulter-Operation zuletzt mehr als ein halbes Jahr pausieren, gab am vergangenen Wochenende beim Test gegen den EHV Aue aber sein Comeback. „Er hat uns schon jetzt um einen Wechsel gebeten und wir haben dem zugestimmt“, so der Manager. Janke hätte bei der Dichte auf seiner Position voraussichtlich in den kommenden Monaten wenig Einsatzzeiten bekommen und wollte im Sommer ohnehin bei den Ostwestfalen anheuern.