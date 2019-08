DHfK-Manager Karsten Günther heiratet seine Josefine

Am Abend will das Paar mit der Familie, Freunden und Bekannten in der Baumwollspinnerei feiern. Die Bundesliga-Handballer müssen allerdings auf die Party verzichten. Sie müssen am Sonnabend und Sonntag im Erstrunden-Turnier des DHB-Pokals in Nordhorn ran. Auch für die Günthers selbst ist der Terminplan eng gestrickt. Am Montag beginnt für Zweitklässlerin Florentine wieder die Schule und am kommenden Sonntag für die DHfK-Handballer die Bundesligasaison mit dem Heimspiel gegen die Füchse Berlin (13.30 Uhr, Arena). „Die Hochzeitsreise wird später nachgeholt“, verriet der frisch gebackene Ehemann.