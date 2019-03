DHfK-Neuzugang Philipp Müller: „Ich musste nicht lange überlegen“

André Haber: „Bis zum 4:4 war der Spielstand okay, dann sind uns die MTler enteillt. Das haben wir mit einer Auszeit repariert bekommen. Wir haben uns wieder rangebissen, bis auf ein Tor. Dann haben wir eine Phase erlebt bis zur Halbzeit, die so nicht geht! Ich habe heute mit vielem gerechnet, ich weiß auch um die Spielstärke der MT, aber dass uns außgerechnet das Tempospiel in der ersten Halbzeit so sehr distanziert, war erschreckend. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir die schnellere Mannschaft sind.“ ©