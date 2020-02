DHfK-Profi Niclas Pieczkowski gibt in Magdeburg sein Comeback

Leipzig. Ein besseres Spiel hätte sich Niclas Pieczkowski für sein Comeback kaum aussuchen können. Denn am Donnerstag geht es für die Bundesliga-Handballer vom SC DHfK Leipzig mit rund 150 Fans zum vermutlich emotionalsten Match der Saison: Um 19 Uhr (Sky) steht das Ostderby in Magdeburg an. Nach über sechs Monaten Pause ist der Rückraumspieler, der im August an der Schulter operiert wurde, wieder mit dabei.

„Ich bin froh, dass diese sechs Monate vorbei sind. Eine so lange Abstinenz vom Handball hatte ich noch nie“, verrät der 30-Jährige, der sich in der Rückrunde beim SC DHfK empfehlen möchte. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus. „Es gab bereits Gespräche, ich würde gerne bleiben. Ich bin inzwischen seit vier Jahren hier und habe mich sehr gut eingelebt“, so der Familienvater, dem die tolle Kommunikation und Arbeit mit den Ärzten und Physiotherapeuten in Leipzig sehr geholfen haben.

Coach Haber voll des Lobes für Pieczkowski

„Niclas ist einer der professionellsten Spieler, die ich kennengelernt habe. Er hat sich mit sehr viel Engagement zurückgekämpft. Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass er nach diesem Eingriff nach sechs Monaten wieder mitspielen kann“, lobt Cheftrainer André Haber (32) den Athleten.

Dennoch will der Coach nichts überstürzen. „Er war jetzt sechs Monate raus, da dürfen wir natürlich auch keine Wunder erwarten“, so Haber, der in der Mitte auch auf Maximilian Janke, Luca Witzke und sicherlich auch Philipp Weber zurückgreifen kann.

Eine etwas ungewohnte Situation für den Coach, der im gut besetzten Rückraum aktuell „nur“ auf Nationalspieler Franz Semper verzichten muss. Nach seiner Entzündung am Herzmuskel gilt für den 22-Jährigen weiterhin Sportverbot. „Er darf sich nur bis zu einer gewissen Herzfrequenz belasten und wird wöchentlich untersucht“, so der Trainer, der auf eine zeitnahe Rückkehr des Youngsters ins Mannschaftstraining hofft.

Trumpfkarte Tempospiel

In der Favoritenrolle sind die Leipziger in der Getec-Arena trotz ihres breiten Kaders nicht. Magdeburg steht auf Platz fünf in der Tabelle, gehört seit Jahren zur Spitze des deutschen Handballs und ist sicherlich heiß auf einen Sieg. In diesem Kalenderjahr steht der SCM bisher nur mit einem Punkt aus drei Spielen da, ist nach der denkbar knappen Niederlage bei den Füchsen Berlin garantiert angefressen. Die Leipziger lassen sich davon nicht beeindrucken. „Diese Mannschaft hat sich gut entwickelt. Es ist ein cooles Wissen, dass wir überall gewinnen können“, schwört der Coach auf das Spiel ein. Bei der knappen Niederlage in Berlin habe man den klaren Matchplan der Magdeburger gesehen und sich nun gut darauf vorbereitet, das spielfreie Wochenende zur zusätzlichen Entspannung genutzt.