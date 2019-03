DHfK-Ruder-Langstrecke in Burghausen: Zwillingsschwestern auf Erfolgskurs

Leipzig. Vertraute Umgebung, Wetter sehr verträglich, Boote über Boote, eingespieltes Organisations-Team und doch war etwas anders als sonst: Die deutsche Ruder-Elite fehlte gestern bei der traditionellen 6-Kilometer-Langstrecken-Regatta des SC DHfK auf dem Elster-Saale-Kanal. Die Tokio-Kandidaten mussten sich am Wochenende in Hamburg einem internen DRV-Leistungstest unterziehen. Von Verbandsseite hieß es: Leipzig passe diesmal nicht in den Terminkalender ( der SPORT BUZZER berichtete ).

Dass dennoch in Burghausen insgesamt 350 Teilnehmer aus der U23 und dem Juniorenbereich starteten, war Gästen aus Bayern zu danken. Diese mussten ihre Langstrecke wegen Hochwasser absagen und fragten beim Gastgeber DHfK an.

DHfK-Aushängeschild Annekatrin Thiele fehlt verletzungsbedingt

William Strulick und Richard Aurich sollen im tschechischen Roudnice Selbstvertrauen tanken

Nicht überzeugen konnten William Strulick und Richard Aurich im Zweier ohne Steuermann als Zehnte. Im anstehenden Trainingslager im tschechischen Roudnice sollen die Jungs aufgebaut werden und Selbstvertrauen tanken. Mit dabei sind auch die Zwillingsschwestern Reichardt.

Weniger erfreulich lief der Leipzig-Termin für den Neu-Dortmunder Paul Dohrmann (19). Das Eigengewächs der Wurzener Rudervereinigung absolvierte am Freitag noch ein Ergometertraining, danach musste sich der 1,97 Meter große Modellathlet krankheitsbedingt abmelden. „Es hat auch andere erwischt. Wenigstens mein Zweier-Partner konnte starten“, sagte Jura-Student Dohrmann, der sich zu Hause in Wurzen auskuriert und ab Mittwoch wieder in Dortmund loslegen will. Mit John Heithoff (Münster) ist die Teilnahme an der deutschen Kleinbootmeisterschaft in Köln geplant (13./14. April).